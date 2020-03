José Mourinho:«Gedson dá-nos o que sempre pensámos que nos daria»

José Mourinho elogiou o percurso de Gedson ao serviço do Tottenham. O jovem médio, de 21 anos, já cumpriu sete jogos ao serviço dos spurs e o técnico português mostrou-se satisfeito com o rendimento do ex-Benfica.





"É um miúdo, penso que está feliz. Está a adaptar-se bem a uma vida diferente, já se reuniu com os pais e a irmã novamente e é uma boa situação para ele, está feliz. Trabalha tão duro como qualquer jovem jogador tem de fazer", garantiu o treinador. "Tem merecido as oportunidades, já foi titular frente ao Southampton e na Liga dos Campeões, frente ao Leipzig."Gedson foi uma das três entradas no plantel do Tottenham, no último inverno, a par de Steven Bergwijn (ex-PSV) e a contratação em definitivo de Giovani lo Celso. "Tem jogado, pode fazê-lo em posições diferentes. Tem-nos dado o que sempre pensámos que nos podia dar - opções. Como qualquer jovem, espera sempre que a próxima temporada seja melhor. Mas até ao final desta, terá mais oportunidades de jogar e de crescer. É um bom miúdo."