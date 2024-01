Jovem capitão do Chelsea revela história louca: «O meu pai criou-me no FM... antes de eu nascer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alfie Gilchrist não é o nome mais mediático do Chelsea. Mas ainda tem tempo para crescer. Atualmente é capitão da equipa sub-21 dos londrinos e até teve o orgulho de se estrear pela equipa principal no duelo com o Crystal Palace, na Premier League.

Em entrevista ao site do Chelsea, o jogador de 20 anos revelou como o pai teve a capacidade de antever muita coisa da sua vida... e carreira futebolística.

"O meu pai jogava Football Manager, ou seja lá como se chamava na altura [Championship Manager], e antes mesmo de eu nascer, criou um jogador chamado 'Alfie Gilchrist', que jogou no Chelsea. Escolheu o nome e todas as características e jogou com esse personagem. É muito louco ver como isso se tornou realidade", registou.