Jovem guardião ex-Benfica assina contrato profissional em Inglaterra

Aos 18 anos, chegou a hora de André Mendes assinar o primeiro contrato profissional da carreira. O jovem guardião, que tem passado pelo Benfica, está agora ao serviço do Morecambe, do quarto escalão inglês, e foi precisamente com emblema do norte de Inglaterra que rubricou.





Em declarações aos meios do clube, André Mendes, brasileiro de nascença que veio para Portugal aos seis anos, revelou-se muito feliz."Todo o trabalho feito ao longo dos últimos dois anos foi recompensado. Tenho trabalhado para isto e estou muito feliz. Vim para cá com 15 anos, foi difícil, mas tinha um objetivo e isso facilitou", referiu.De referir que André Mendes foi também eleito como o melhor jogador da formação do clube, que luta agora para subir ao terceiro escalão.