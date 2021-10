Jovem português em estreia nos convocados do Leicester

Wanya Marçal, de apenas 19 anos, está em estreia nos convocados do Leicester para o jogo desta noite (19H45), frente ao Brighton, a contar para a Taça da Liga inglesa.





O médio ofensivo já tinha participado em alguns jogos de preparação da equipa principal do Leicester, mas agora tem a primeira oportunidade de o fazer numa partida oficial.Recorde-se que, no último defeso, Wanya Marçal renovou a sua ligação ao Leicester por mais três anos, ele que entrou no clube em 2018 para representar as equipas jovens.No último fim de semana, nos sub-23 do clube inglês, onde tem tido o principal espaço competitivo na presente época, Wanya apontou o golo que permitiu ao Leicester empatar com o Chelsea (1-1). Agora, foi premiado com a chamada à primeira equipa.