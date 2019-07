Jürgen Klopp: «Às vezes tens de perder forte e feio para perceberes que não és um falhado»

Jürgen Klopp deu uma entrevista à ESPN e uma das coisas que naturalmente abordou foi a vitória do Liverpool na final da última edição da Liga dos Campeões. Mas o treinador alemão dos reds não esquece a outra final perdida com o Real Madrid, um ano antes, e diz que esse desaire constituiu uma importante lição."Às vezes tens de perder forte e feio para perceberes que não és um falhado. Aceitas o sucedido, mas sabes que ainda podes ser um vencedor. Isto tornou-nos mais fortes, estou feliz por ter comigo estes jogadores e de nos mantermos juntos, porque eles passaram por todas estas coisas", contou o técnico ao canal norte-americano.Klopp recorda que o regresso a Liverpool depois da conquista do troféu "foi muito intenso". "O ruído era incrível. Nós sabíamos o que isto significava para as pessoas, mas ver depois cara a cara é diferente. Gostava que algum cientista me explicasse como é que 700 mil pessoas conseguem manter o mesmo tom durante quatro horas."Klopp recordou também a reviravolta na eliminatória com o Barcelona. "Sabía que podíamos fazer algo do género, mas somos humanos. Às vezes saímos vitoriosos mas em outras ocasiões podemos ter um dia mau. A forma como jogámos nesse dia é a prova que tudo é possível. Não me sinto orgulhoso muitas vezes, mas nesse momento pensei 'isto é especial'!"