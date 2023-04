Jürgen Klopp atingido por objeto após ataque ao autocarro do Liverpool: Man. City já condenou

Jürgen Klopp foi atacado por um objeto, que ainda se desconhece, após a derrota do Liverpool na casa do Manchester City, por 4-1, em jogo da 29ª jornada da Premier League. Por esclarecer está se os atacantes do autocarro dos reds são adeptos dos citizens ou da própria equipa.Em comunicado, o clube do Etihad já condenou a ocorrência. "O Manchester City foi informado de que o treinador do Liverpool sofreu uma lesão na viagem de regresso após o jogo de hoje. Um objeto foi arremessado em direção ao autocarro numa área residencial. Incidentes deste tipo são totalmente inaceitáveis e condenamos veementemente as ações do(s) indivíduo(s) responsáve(is). Apoiaremos totalmente a investigação da Polícia de Manchester sobre este incidente de todas as formas que pudermos", pode ler-se.Além disso, o campeão inglês garantiu estar "desapontado" por ter ouvido "cânticos inapropriados" durante o encontro grande da jornada, no Estádio Etihad. "Lamentamos qualquer ofensa que esses cânticos possam ter causado e continuaremos a trabalhar com grupos de adeptos e com dirigentes de ambos os clubes para erradicar cânticos de ódio", acrescenta-se.