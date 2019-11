Jürgen Klopp não tem dúvidas: «Guardiola é o melhor treinador do Mundo»

O jogo entre Liverpool e Manchester City, este domingo, no Anfield Road, pode ser preponderante nas contas do título de campeão inglês, mas entre os treinadores das duas equipas impera o respeito. Jürgen Klopp, técnico dos reds, deixou rasgados elogios ao seu homólogo."Não podia ter mais respeito por Guardiola. Conheço-o há muito tempo. Para mim é o melhor treinador do Mundo e temos a oportunidade de ganhar à sua equipa, o que é muito difícil, mas possível", expressou o alemão, à 'Sky Sports', ao ser questionado pela polémica entre Guardiola e Sadio Mané. O treinador dos citizens, recorde-se, tinha referido que o extremo do Liverpool atirava-se muito para o chão.A partida será disputada numa altura em que o Liverpool, sem ser campeão desde 1990, é líder com mais seis pontos do que o Manchester City, atual detentor do título, mas Klopp está alertado, até porque os reds nunca conseguiram vencer os citizens na Premier League, na época passada. "A atuação do City em Liverpool [0-0] foi a maior lição de respeito que vivi. Os meus jogadores atuaram de forma diferente em relação ao habitual", salientou.O técnico anteviu ainda um grande espetáculo. "Toda a gente vai estar a ver-nos. Darei cem por cento e os rapazes também. Será uma grande partida", considerou.