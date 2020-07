Jürgen Klopp recorda morte do pai: «Nunca chegou a ver naquilo que me tornei»

Jürgen Klopp é, atualmente, um dos nomes ligados ao futebol mais falado nos quatro cantos do Mundo. O treinador alemão, de 53 anos, levou o Liverpool à conquista da Premier League esta temporada, um troféu que não levantava há uns longínquos 30 anos e foi distinguido como o melhor treinador da Liga inglesa.

Em entrevista ao jornal inglês 'The Sun', o técnico alemão dos reds recordou um dos momentos mais tristes da sua vida, a morte do seu pai Norbert, lamentando o facto de ter partido antes de ver o profissional que se tornou.

"O meu pai nunca me viu como treinador, morreu quatro meses antes de eu conseguir tornar-me num. Ele inspirou-me muito na minha carreira. Dizia-me muitas críticas duras, mas nunca chegou a ver naquilo que me tornei", revelou Jürgen Klopp, admitindo que agora vê semelhanças com o seu progenitor, algo que anteriormente dizia não existir.

"De vez em quando é muito duro para mim. O que torna tudo muito estranho é que eu hoje tenho 53 anos e se me sentar à frente do espelho num ângulo específico assusta-me de morte ver que sou tal e qual o meu pai. Eu nunca me parecia com ele. Durante toda a minha vida eu assemelhava-me à minha mãe. De repente, tudo mudou, e agora vejo o meu pai! É de loucos", concluiu.