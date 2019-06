Juan Mata aceitou perder 200 mil euros mensais para ficar mais dois anos em Old Trafford

O espanhol Juan Mata renovou esta semana contrato com o Manchester United por mais duas temporadas, mas para tal foi obrigado a prescindir de uma fatia considerável do salário que auferia até então. Tudo porque, segundo o 'The Sun', os red devils apenas estariam dispostos a oferecer um vínculo de uma temporada, ao contrário dos desejos do espanhol, que pretendia passar manter-se ligado ao clube por duas temporadas.





Ora, para chegar a um meio termo, o Manchester United colocou em cima da mesa uma proposta para os tais dois anos, mas exigindo ao jogador que passasse a ganhar 'apenas' 135 mil libras semanas (151 mil euros), contra as atuais 180 mil (201,2). Mata e os seus representantes fizeram contas e aceitaram a oferta do clube, mesmo que isso signifique passar a ganhar menos 50 mil euros semanais (200 mil ao fim do mês).Um corte forte em termos percentuais, mas que mesmo assim deixa o espanhol de 31 anos a ganhar 600 mil euros mensais. Coisa pouca...