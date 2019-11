Jürgen Klopp depois da derrota com o Barcelona: «Rapazes, tenho boas notícias para vocês»

Sadio Mané deu uma entrevista à revista 'France Football' em que recordou as palavras de Jürgen Klopp antes da segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões da época passada. O Liverpool tinha perdido o primeiro jogo, por 3-0, e ganhou o segundo, por 4-0, garantindo, assim, a presença na final. Foi uma reviravolta épica.





"O Klopp por vezes surpreende-nos, como aconteceu na época passada no jogo da segunda mão com o Barcelona. Chegou ao balneário e disse: 'Olá rapazes, tenho uma boa notícia para vocês'. Toda a gente se calou e ele prosseguiu. 'A boa notícia é que o Barcelona que sabe jogar e nós gostamos dessas equipas. Vão ver, vamos chegar à final'. Foi o suficiente para nos tirar a pressão", contou o senegalês.Mané revelou que Klopp "é o pai da equipa". "Tem corrido tudo bem entre nós, gostamos e olhamos para ele como um pai. Tem uma grande importância na minha vida, não só no futebol, é uma grande pessoa. Acredito nele cegamente, todos no balneário acreditamos."