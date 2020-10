Jurgen Klopp irritado com a arbitragem: «Marcámos um golo legítimo que não contou»

Jurgen Klopp estava desolado no final do dérbi deste sábado, com o Everton. O treinador do Liverpool não só viu o central Van Dijk sair lesionado, como também viu a equipa empatar depois de ter marcado um golo nos descontos, que acabou por ser invalidado pelo VAR.





De facto, aos 90+2' os reds ainda festejaram o golo que lhes daria o triunfo, apontado pelo capitão Jordan Henderson, mas o lance foi anulado com recurso ao VAR, numa decisão que deixou muitas dúvidas."Foi um bom jogo por parte dos meus rapazes. Foi o melhor dérbi que disputámos fora de casa desde que sou treinador do Liverpool, com bom futebol, sofremos golos graças à força do Everton", começou por considerar Klopp aos canais de comunicação do clube."O Thiago disse-me que se lesionou no lance do cartão vermelho com Richarlison, vamos ver. Quando cheguei ao balneário havia alguém com um computador e muita gente à volta. Perguntei o que se passava e eles disseram 'vimos o lance outra vez e não percebemos por que marcaram fora de jogo'. Eu sou um apoiante do VAR, mas ninguém esperava isto, principalmente num fora de jogo. Marcámos um golo uma vez frente ao Aston Villa e disseram que o jogador tinha o braço em fora de jogo. Parece engraçado. Desta vez na imagem que vi no computador não há braço, não há nada, simplesmente não estamos em fora de jogo. Já dei umas 10 entrevistas depois disso e toda a gente me diz que não houve fora de jogo e isso não melhora o meu humor, obviamente. É complicado. Perdemos um jogador numa situação em que o VAR não interferiu, no caso do Virgil; provavelmente perdemos outro no lance do cartão vermelho e marcámos um golo legítimo que não contou", lamentou o treinador."Obviamente não foi o nosso dia, mas gostei do desempenho, foi o que eu queria ver", finalzou.