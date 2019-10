Juventus oferece dois jogadores ao Manchester United por Pogba

Paul Pogba pode estar mesmo de volta a Turim, os responsáveis da Juventus já terão feito uma proposta ao Manchester United, segundo avança o jornal 'Tuttosport'. O clube italiano terá oferecido dois jogadores em troca do passe do francês: Mario Mandzukic e Emre Can.Na verdade o Manchester United não está a atravessar o seu melhor momento e a chegada destes dois jogadores, vindos de Itália, poderia significar um investimento na equipa treinada por Solskjaer já em janeiro.Pogba, que tem contrato com os red devils até 2021, não pretende renovar o vínculo e pode sair já no próximo mercado de inverno. E os ingleses até parecem não estar muito preocupados… Pogba, dizem, não está no seu melhor nível, alguns ex-jogadores do United comentam, inclusive, o mau momento do francês: "Diziam que ele seria o melhor jogador do clube… blá, blá, blá. Foi dececionante", referiu Roy Keane.Recorde-se que Pogba, esta temporada, jogou apenas cinco partidas da Premier League e os adeptos já se queixam da falta de atitude do internacional francês.