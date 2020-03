Kane: «Mourinho é honesto e diz-te se gosta de ti ou não»

A chegada de José Mourinho ao Tottenham agradou a Harry Kane. Uma das principais figuras dos spurs, o inglês aprecia a frontalidade do técnico português.





"Ele chegou e o que vês é o que tens. É honesto e diz-te se estás a fazer as coisas bem ou mal. Se gostar de ti, diz-te. Se não gostar, também to diz", afirmou, à Sky Sports.Kane considera que tem uma boa relação com Mourinho. "Do meu ponto de vista acho que criei uma boa relação com ele. Falamos muitas vezes, sobre muitas coisas diferentes. Falamos sobre a equipa, como estamos a jogar, o que podemos fazer para melhorar", concluiu.