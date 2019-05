Karius goza férias românticas na Grécia e não vai apoiar o Liverpool na final da Champions

O guarda-redes Lloris Karius não vai bater palmas ao Liverpool este sábado, na final da Liga dos Campeões. Pelo menos não o fará no Wanda Metropolitano, em Madrid. O guarda-redes dos reds, que na última época esteve emprestado ao Besiktas, está a gozar umas férias românticas na Grécia com a namorada, a modelo Sophia Thomalla, e não conta assistir 'in loco' ao jogo da sua equipa diante do Tottenham.





A Liga dos Campeões é uma competição de má memória para o guarda-redes alemão. Na época passada o eu mau desempenho na baliza do Liverpool acabou por dar o título ao Real Madrid, ao que se seguiu uma chuva de críticas.Mas Karius já justificou a ausência, não fossem os companheiros do Liverpool ficar sentidos pelo facto de preferir as praias gregas e a companhia da modelo, em detrimento do jogo. O guarda-redes disse que a sua presença em Madrid podia ser uma fonte de distração...