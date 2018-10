Kasper Schmeichel chorou na rua ao ver helicóptero incendiado

Acidente com helicóptero do dono do Leicester: da descolagem ao pânico na rua Acidente com helicóptero do dono do Leicester: da descolagem ao pânico na rua

As testemunhas que sábado assistiram aoque, segundo a BBC, terá vitimado o dono do Leicester, contam que assim que tocou no solo o aparelho incendiou-se, numa enorme bola de fogo.Rapidamente muitas pessoas acorreram ao local e entre elas estava Kaster Schmeichel, guarda-redes dos foxes, que também é capitão de equipa.Kasper foi visto a chorar, em desespero, sem conseguir acreditar no que os seus olhos estavam a ver.O antigo guarda-redes Peter Shilton também esteve no local. "Estamos em choque, tudo aconteceu exatamente quando estávamos a sair", contou a mulher de Shilton ao jornal 'The Mirror'. "Não sabemos o que aconteceu, é horrível."Recorde-se que o helicóptero do dono do Leicester levantou voo do centro do relvado após o jogo com o West Ham e que se despenhou pouco depois no parque de estacionamento do estádio.As autoridades ainda não revelaram a identidade dos ocupantes, mas a BBC conta, citando fonte próxima da família do dono do Leicester, que Vichai Srivaddhanaprabha estaria a bordo do aparelho.