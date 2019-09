Keisuke Honda ofereceu-se ao Manchester United: «Contratem-me, não preciso de dinheiro...»

Atualmente sem clube depois de ter chegado ao final o seu vínculo com o Melbourne Victory, o japonês Keisuke Honda fez uma peculiar abordagem ao Manchester United, oferecendo-se para atuar nos red devils... de borla. A oferta foi feita através do Twitter, numa publicação na qual o jogador de 33 anos assumiu que não precisa de dinheiro, pois apenas quer ter uma boa equipa ao seu lado.





"Façam-me uma oferta. Não preciso de dinheiro, apenas necessito de jogar com uma grande equipa e ter bons colegas", escreveu o internacional nipónico, uma das maiores referências da história recente do futebol japonês, que para lá de ser jogador é igualmente... selecionador nacional do Cambodja.