Kevin De Bruyne eleito melhor jogador da Premier League em 2019/20

Kevin De Bruyne foi eleito pela Associação de Futebolistas Profissionais (PFA) o melhor jogador da Premier League na época 2019/20, anunciou esta terça-feira a organização do evento.

Numa votação efetuada por todos os jogadores do principal escalão inglês, o internacional belga tornou-se no primeiro jogador dos citizens a vencer a distinção, superando a concorrência do companheiro de equipa Sterling, Van Dijk, Alexander-Arnold e Jordan Henderson e Sadio Mané (Liverpool).

"É uma grande honra. Ser eleito pelos teus colegas e pelos teus adversários com quem jogas no relvado é espetacular. É uma sensação estranha ser o único jogador na história do Manchester City a vencer este prémio, dado o número de grandes jogadores que por aqui passaram, mas é sempre bom representar o clube", afirmou o médio, em declarações após receber a distinção.





Alexander-Arnold nomeado o melhor jogador jovem

Trent Alexander-Arnold, lateral-direito do Liverpool, foi também distinguido esta terça-feira pela Associação de Futebolistas Profissionais (PFA) como o melhor jogador jovem da temporada 2019/20 da Premier League, deixando para trás nomes como Marcus Rashford e Mason Greewood (Manchester United), Tammy Abraham e Mason Mount (Chelsea) e Bukayo Saka (Arsenal).