Kieran Tierney recorda ameaças após assinar pelo Arsenal: «Judas fora daqui»

Kieran Tierney trocou no verão passado o Celtic de Glasgow pelo Arsenal, uma transferência que lhe trouxe muitas críticas e algumas ameaças. No podcast 'Open Goal', o defesa escocês, de 23 anos, recordou esse momento atribulado.





"Foi tudo muito triste. As pessoas pensam coisas que não correspondem à verdade. Quando saí fui de coração partido", afirmou Tierney."Quando se soube da proposta do Arsenal, os adeptos começaram a dizer: 'és um rato, vai-te embora. És horrível, nunca foste adepto do Celtic'. Eu ouvia isto e pensava 'quando for anunciado isto vai explodir'. Mas o pior foi quando fui ao Twitter e vi milhares de ameaças de todo o tipo", explicou o defesa, recordando: "Dois dias depois de ter assinado pelo Arsenal, cheguei a casa e nas paredes estava escrito: 'Judas fora daqui'."