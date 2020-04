Kleberson e os raspanetes de Roy Keane: «Fazia de conta que me estava a dizer algo bom»

O brasileiro Kleberson lembrou esta sexta-feira, em conversa com o portal Goal, a sua passagem pelo Manchester United, em especial pela forma como lidava com a personalidade forte de Roy Keane, então médio titular dos red devils, bastante conhecido pelo seu jeito particular de estar em campo (e também fora dele). O brasileiro, que foi apresentado no mesmo dia que Cristiano Ronaldo, assume que passou um mau bocado com o irlandês, mas admite que aquilo o ajudou a evoluir.





"Bem, ele às vezes explodia, mas era sempre pelo bem dos companheiros de equipa e pela equipa. Às vezes gritava-me, mas como na altura não percebia inglês dizia a mim mesmo ele estava a gritar uma coisa boa e seguia em frente. Todos conhecem a sua personalidade, mas quando lá estive não tive qualquer problema. Puxou imenso por mim, tentava que entrasse mais no jogo e ensinou-me bastante no que à marcação dos jogadores diz respeito. Todos acham que conhecem a personalidade ele, mas apenas quem lida com ele sabe que é um topo simpático que apenas quer ajudar", assumiu o brasileiro.Contratado em 2003 ao Atlético Paranaense, Kleberson custou perto de 9 milhões de euros aos red devils, mas ao contrário de Cristiano Ronaldo abandonou o clube sem deixar grande marca, já que apenas disputou 30 encontros, acabando por sair sem glória em 2005 rumo ao Besiktas.