Klopp aponta o dedo a quatro clubes que 'tudo podem': «Nós temos de pagar as nossas contas»

O Liverpool ganhou a Liga dos Campeões na última temporada mas não tem investido de forma muito avultada no seu plantel para esta época. Jürgen Klopp lembra o dinheiro que foi gasto pelos reds nos últimos anos, dizendo que o clube tem dívidas para pagar. O alemão só estranha que haja clubes que, com as mesmas dívidas, gastem muito dinheiro todos os anos."Não posso dizer nada sobre o que fazem os outros. Não sei como fazem. Nós temos de pagar as contas. Peço desculpa, mas todos temos de pagar o que devemos. Já investimos dinheiro na equipa e agora não podemos investir mais", começou por dizer o treinador.O alemão foi ainda mais longe, apontando o nome dos quatro clubes que acredita que nunca têm problemas para pagar o que devem."Não vivemos num mundo de fantasia em que podes ter tudo o que queres. Não o podes fazer constantemente. Mas parece que há quatro clubes no mundo que o podem fazer. Real Madrid, Barcelona, Manchester City e PSG. Qualquer coisa que precisem, eles têm. Não se pode comparar", disse.