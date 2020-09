Klopp atira-se aos clubes ricos

Klopp, treinador do Liverpool, criticou o comportamento do Manchester City e do Chelsea no mercado de transferências. Neste momento, vivemos num Mundo com muita incerteza. Para alguns clubes parece ser menos importante o quão incerto o futuro é. Na posse de países e oligarcas, é essa a verdade. Aqui no Liverpool somos um tipo diferente de clube, assinalou o alemão, de 53 anos.