Klopp comenta transferência de James Rodríguez para o Everton: «Fizeram o negócio deste verão»

Liverpool desloca-se ao terreno do Everton este sábado, em jogo da 5.ª jornada da Premier League, e Jurgen Klopp não esconde a admiração que tem pelo rival Carlo Ancelotti





"Não é segredo o que penso de Ancelotti. Não poderia respeitá-lo mais. É um ser humano maravilhoso. Quando ouvi dizer que vinha para o Everton, pensei de imediato que seria mais um grande desafio para nós", afirmou Klopp em entrevista à BBC.O treinador do Liverpool elogiou ainda o trabalho realizado durante o mercado de transferências, considerando mesmo que o atual líder da Premier League fez os "negócios deste verão", com foco em James Rodríguez e Allan."Fizeram os negócios deste verão. Encontraram exatamente os jogadores que precisavam para melhorar uma equipa que já era muito boa. Nas laterais, têm jogadores de primeira classe como James e Richarlison. No meio-campo Allan e Sigurdsson... O Everton é uma equipa muito boa, por isso acredito que será um jogo muito interessante", referiu o técnico campeão.