Klopp confiante para o regresso: «Os jogadores estão seguros»

Não há ninguém mais a favor do regresso da Premier League do que o Liverpool, pois parece que este é mesmo o ano dos reds. No entanto, a saúde está em primeiro lugar, mas Jurgen Klopp frisa que há condições retomar a competição.





"Ninguém quer colocar ninguém em perigo, mas penso que, com tudo aquilo que sabemos, os jogadores estão seguros. Basta olhar para a Alemanha. Eles tiveram 10 ou 12 testes positivos e já estão a jogar", disse às plataformas oficiais do clube.Para além disto, o técnico alemão do Liverpool afirma que "o regresso da Premier League será um sinal bastante positivo para a população."