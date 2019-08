Klopp critica calendário em Inglaterra: «Ninguém pensa nos jogadores»

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, teceu duras críticas à planificação do calendário da Premier League, apontando que as necessidades dos jogadores estão a ser colocadas de lado, tendo como ponto comparativo a calendarização dos principais campeonatos do futebol europeu.Desta vez, Klopp referiu não perceber o porquê de o campeonato começar duas semanas mais cedo: "Não precisamos destas duas semanas em que ainda ninguém está a jogar. Apenas a Premier League. Não faz sentido. Eu amo o futebol, mas alguém tem que pensar nos jogadores e ninguém está a fazê-lo", atirou.O treinador alemão dos 'reds', refira-se, não faz pela primeira vez reparos à forma como os responsáveis da Premier League organizam o calendário, tendo já por diversas vezes, afirmado em várias conferências de imprensa que algo deveria ser alterado para bem dos principais intervenientes do futebol - os jogadores.O Liverpool estreia-se na temporada 2019/2020 frente ao Norwich, no próximo dia 9 de agosto.