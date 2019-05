Klopp e as famosas três palavras que repetiu no balneário do Liverpool esta semana

Depois da recuperação histórica na Liga dos Campeões, o Liverpool tentará agora reverter uma situação negativa no campeonato. Ainda que não dependa somente dele próprio, Jürgen Klopp quer ver a equipa lutar até à última gota de suor pelo título de campeão inglês que será decidido este domingo."As famosas três palavras no balneário esta semana foram: É apenas dor. E serão novamente estas frente ao Wolves. Vamos acreditar até ao final do jogo. Queremos ganhar", disse o técnico alemão, que confirmou a ausência de Roberto Firmino, mas revelou a hipótese de Salah atuar. "Treinou-se normalmente e poderá ser opção", vincou.De resto, os reds enfrentam um Wolves motivado em acabar a época em beleza. "Queremos estar ao nível de sempre. Gosto da forma de jogar do Liverpool e será um belo jogo", frisou Nuno Espírito Santo na antevisão.Pep Guardiola tem a oportunidade de vencer o segundo campeonato no comando do Manchester City e uma possível pressão por isso mesmo em nada afeta o técnico espanhol."A pressão é real, mas é boa. Estamos a jogar para algo único de vencer a Premier League. É difícil vencer uma vez na vida, agora imaginem duas... Os jogadores têm de sentir a pressão, estão nervosos e sabem que será difícil, mas quando isso acontece e funciona, é ainda melhor", destacou o treinador, de 48 anos, que deixou o mote para o sucesso do conjunto citizen."Só lhes vou pedir para subirem ao relvado, serem agressivos, estarem muito concentrados e tentarem marcar o máximo de golos possíveis", disse o técnico que pode guiar os citizens a um triplete, bem como a um bicampeonato inédito para o clube.