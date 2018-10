Klopp e capitão do Everton doam 10 mil euros para recuperação de adepto do Liverpool

Confusão Liverpool-Roma Confusão Liverpool-Roma

O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, assim como o capitão do Everton, Seamus Coleman, doaram cada um 5 mil euros à conta criada no GoFundMe por familiares e amigos de Sean Cox, adepto do Liverpool, que foi agredido na época passada antes do jogo da 1.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões, sofrendo lesões cerebrais.A página criada na plataforma GoFundMe pretende ajudar a suportar os gastos da recuperação do adepto de 53 anos, pai de três filhos, e já angariou mais de 110 mil euros em 22 dias. No entanto o valor pretendido é de dois milhões de euros.