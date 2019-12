Klopp envia mensagem ao treinador dos sub-23 ao intervalo de um jogo que perdiam por 4-0

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, demonstrou mais uma vez porque é que é considerado um dos melhores técnicos do Mundo, assim como pessoa.Neil Critchley, treinador da equipa sub-23 dos reds, confessou que Klopp lhe enviou uma mensagem ao intervalo do encontro com o Aston Villa, no qual os jovens do Liverpool perdiam por 4-0."Recebemos uma mensagem do Jürgen Klopp, ao intervalo, para continuarmos a ser valentes e para continuarmos a jogar, exatamente, da mesma forma", revelou o técnico dos sub-23 à 'Sky Sports'.A equipa jovem dos reds acabou mesmo por perder a partida por 5-0, mas Critchley fez questão de salientar como de facto é bom ter o treinador da equipa principal a olhar para os miúdos."Ele estava lá a assistir com a restante equipa técnica e tanto eu, como os jogadores, temos a certeza de que ele ficou orgulhoso da maneira como jogámos", destacou.