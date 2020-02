Klopp está no "nível 4" e Simeone no 12: afinal, do que falava o treinador do Liverpool?

Apesar do bom momento do Liverpool, Jürgen Klopp não acredita em facilidades frente ao At. Madrid esta noite na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (20 horas) e deixou um rasgado elogio ao adversário.





"Jogar contra o At. Madrid é uma das coisas mais difíceis na vida de um futebolista. Eles não andam tão mal como as pessoas dizem", referiu.O treinador dos reds comparou ainda a forma como ele e Diego Simeone vivem o jogo. "As pessoas dizem que sou muito emotivo. Eu estou no nível 4 e ele no 12. Quanto tempo leva ele no clube? Muitos, oito anos é muitíssimo tempo e ele segue sempre com o mesmo nível de emoção", enalteceu.