Klopp exalta ‘novo’ Manchester United

Jürgen Klopp não tem dúvidas de que o Manchester United está melhor, desde a saída de José Mourinho. "Desde a chegada do Ole [Solskjaer] mudou quase tudo. Agora vemos Pogba e o Ander Herrera está num momento extraordinário. Os defesas estão bem. Já eram bons, mas agora estão confiantes e no máximo do seu potencial. Às vezes há que mudar e, no futebol, geralmente é o treinador. Umas vezes funciona, outras não. Desta vez funcionou", referiu o alemão, na antecâmara do clássico de hoje da 27ª jornada da Premier League, na qual os reds visitam Old Trafford.

Por seu lado, Solskjaer lembra Alex Ferguson na hora de motivar os jogadores para este embate histórico. "Seria bem-vindo para falar com os jogadores se ele quisesse. É o mestre. Sabemos bem o que significou para ele conseguir superar o domínio do Liverpool", revelou o norueguês em conferência de imprensa.