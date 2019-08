Klopp 'imita' Jesus: «Não é como na Playstation»

Questionado sobre a margem de evolução do Liverpool, Jürgen Klopp utilizou uma expressão muitas vezes dita por... Jorge Jesus. "Primeiro, temos de tentar chegar ao nível do ano anterior. Isto não é como na Playstation", frisou. O técnico criticou ainda o facto de a Premier League arrancar no dia 9. "Não percebo por que começa tão cedo quando os jogadores voltam tão tarde", explicou.