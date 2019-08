Klopp já pensa na reforma

Jürgen Klopp surpreendeu ao abrir a possibilidade de se reformar muito em breve. "Espero que continue tudo da mesma maneira, mas daqui a dois ou três anos não sei o que poderá acontecer. Talvez me reforme. Não significa necessariamente que isso aconteça mas, se for o caso, não se surpreendam", disse o técnico do Liverpool, depois de receber o prémio de treinador do ano pelo jornal alemão ‘Bild’. O técnico, de 52 anos, foi também confrontado face a que equipas gostava de treinar antes de terminar a carreira. "Vou dizer por ordem: seleção da Alemanha, Bayern, Dortmund e Liverpool para o resto da minha vida."





A introdução do vídeo-árbitro não parece ter convencido Salah, extremo do Liverpool. "É demasiado justo. Gosto do futebol da maneira como ele é, com os erros dos árbitros, os erros dos jogadores. É assim que o futebol é mais entusiasmante", disse o egípcio em entrevista à CNN.