Klopp já só quer saber do título: «Seja quando for, num estádio vazio, bla, bla, bla...»

O Liverpool está a duas vitórias de conquistar a Premier (a uma se entretanto o Manchester City perder no dia 17 de junho, frente ao Arsenal, no jogo em atraso da 28ª jornada), mas já sabe que só deve voltar a atuar em Anfield depois de ser campeão. Até tal suceder, por sugestão da Polícia, o conjunto de Klopp pode ter de jogar sempre em campo neutro, evitando aglomerações de fãs junto do seu anfiteatro. Jürgen Klopp faz por isso um apelo. "Oiço falar em jogos em campo neutro, mas creio que a situação se pode resolver em Liverpool. Há quem diga que temos os melhores adeptos do Mundo. Temos que passar a ter os melhores 'fãs que ficam em casa' do Mundo!", afirmou.





E prosseguiu: "Seja quando for, num estádio vazio, bla, bla, bla... Com todos os pensamentos, orações e amor de pessoas de todo o mundo, será, ainda assim, um dia absolutamente excecional na minha vida. Esperamos que seja em Anfield, mas não sabemos e isso não é importante".O treinador do Liverpool sublinhou ainda ao 'The Sun' o 'sofrimento' neste período de espera. "Esperámos algum tempo por esta situação, e ainda não está feito. Agora, estamos desesperados por jogar, porque queremos ser campeões no relvado, porque parece que será possível. Teremos tempo e oportunidade para festejar juntos e iremos fazê-lo da maneira certa. Seja quando isso for, na altura decidiremos como aproveitar".