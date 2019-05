Klopp lamenta lesão "muito grave" de Keita

O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, lamentou esta sexta-feira a lesão muscular sofrida pelo futebolista Naby Keita, que vai afastar o médio internacional pela Guiné Conacri dos relvados até ao fim da época 2018/19."Foi um grande azar. São más notícias, ele tem uma lesão muito grave no músculo adutor. Tem uma rutura no tendão, que o vai afastar por, pelo menos, dois meses", disse Klopp, em conferência de imprensa com vista ao jogo no estádio do Newcastle, da 37.ª e penúltima jornada da liga inglesa.O treinador alemão afirmou que a lesão de Keita não é apenas má para o Liverpool, mas também para a seleção da Guiné Conacri, que vai disputar o Taça das Nações Africanas (CAN) a partir de 21 de junho, no Egito.A lesão contraída pelo médio da equipa inglesa obrigou-o a ser substituído aos 24 minutos do jogo de quarta-feira, da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões , no estádio do Barcelona, que a equipa espanhola venceu por 3-0, com um golo do uruguaio Luís Suárez e dois do argentino Lionel Messi.