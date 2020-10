Klopp manda recado a Tite: «Não sei se está preocupado com a lesão do Fabinho...»

Jurgen Klopp foi questionado por um jornalista brasileiro sobre a situação clínica de Fabinho, que se lesionou durante o jogo da Liga dos Campeões, com o Midtjylland (2-0), uma situação que, segundo o repórter, preocupa Tite. Mas o técnico do Liverpool discordou e aproveitou para mandar um recado ao selecionador do Brasil.





"No creo que Tite esté preocupado por la lesión de Fabinho porque nunca le pone. Probablemente se pase sentado los próximos tres partidos de la selección". Este señor es mi ídolo. #Champions pic.twitter.com/gIQbjMHxXJ — A. Gabilondo (@AS_AGabilondo) October 28, 2020

"Não sei se o Tite está preocupado com a lesão do Fabinho porque ele nunca o coloca a jogar. Provavelmente não vai sentar-se no banco nos próximos três jogos da seleção...", analisou Klopp."Para nós obviamente é um golpe muito duro, mas neste momento não sabemos muito mais. Temos de esperar pelos exames", acrescentou Klopp.O Brasil defronta a Venezuela e o Equador, a 9 e 13 de novembro, no apuramento para o Mundial de 2022.