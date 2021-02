Klopp: «Mesmo com todos os nossos problemas estamos perto dos lugares excitantes»

Jurgen Klopp estava satisfeito com o triunfo do Liverpool este domingo no terreno do Sheffield United por 2-0, em jogo da 26ª ronda da Premier League. "Muita gente escreveu que estávamos fora. Tudo bem. Com todos os problemas que tivemos ainda estamos perto dos lugares excitantes", atirou o técnico alemão. "O plano é continuar e voltar a fazer as mesmas coisas outra vez. Se conseguissemos jogar como gostaríamos, não conseguiriam lidar connosco."





"Isto trata-se de nós mostrarmos que ainda aqui estamos. Vamos jogar com o Chelsea na 5ª feira e temos de nos mostrar outra vez e vencer o jogo, sabemos disso. Não há caminho para a Champions sem vitórias. Hoje conseguimos, vamos continuar", prometeu.