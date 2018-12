Klopp na mira da federação inglesa por causa de festejos no Liverpool-Everton

A Federação Inglesa abriu esta segunda-feira um inquérito a Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, por causa dos 'loucos' festejos no jogo entre o Liverpool e o Everton "Tive de pedir desculpa ao Marco, não quis desrespeitar ninguém mas não me consegui conter, acontece. Houve vezes em que marcámos tarde mas contive-me. Hoje devido à intensidade...Não sei o que fará a FA [Federação Inglesa] numa situação destas", afirmou ontem após o encontro. Agora já sabe...Facto é que Marco Silva garantiu também após o encontro que o treinador do Liverpool não lhe havia pedido desculpa . ''Klopp não me pediu desculpas, mas eu também nem o vi a correr para o campo. Não vi o que fez nem como fez. Foi um dia de sorte para eles mas o futebol é isso", disse.Com um golo mesmo ao cair do pano da autoria de Divock Origi, o Liverpool somou os três pontos após o triunfo por 1-0 no dérbi de Merseyside.