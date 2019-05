Klopp: «Não podia estar mais contente com a minha equipa»

O Liverpool venceu (2-0) o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, mas a vitória não chegou para conquistar o troféu de campeão inglês. Em simultâneo, no Amex Stadium, o Manchester City goleava (4-1) o Brighton (equipa da casa) e confirmava o bicampeonato.Após um longo campeonato decidido 'taco a taco' entre os reds e os citizens, Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, teceu largos elogios à sua equipa e parabenizou o conjunto liderado por Pep Guardiola pela conquista. "A equipa demonstrou grande evolução em relação ao último ano. Esta foi uma grande temporada, melhor do que aquela na Bundesliga [quando foi campeão com o Borussia Dortmund], mas não podemos ignorar que houve uma equipa melhor que a nossa. Parabéns ao Manchester City. Não podia estar mais orgulhoso de todos os meus jogadores", afirmou o técnico alemão no final da partida.Jürgen Klopp explicou ainda a reação quando ouviu os adeptos do Liverpool a festejar o golo do Brighton frente ao Manchester City. "Naquele momento [quando os adeptos dos reds celebraram o golo do Brighton] todos no estádio ficaram surpreendidos, até os adeptos do Wolves. Tínhamos de lutar e tentar. Conseguimos marcar dois golos e não sofrer nenhum. Foi bom, mas não era o que queríamos", finalizou.