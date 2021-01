Klopp: «O Diogo Jota ainda precisa de mais algumas semanas»

Diogo Jota estava a ter uma temporada em grande ao serviço do Liverpool. O internacional português somava 9 golos em 17 jogos pelos reds antes de lesionar a 9 de dezembro frente ao Midtjylland.





Na antevisão ao jogo desta quinta-feira frente ao Burnley (20h00), para a Premier League, Jurgen Klopp revelou que a recuperação de Diogo Jota ainda vai demorar."O Diogo ainda precisa de mais alguma semanas, Não sei exatamente o tempo que vai demorar, mas não vai ser nas próximas duas semanas. Ele precisa de tempo. A lesão precisa de tempo", disse o técnico alemão.O Liverpool não consegue marcar nenhum golo para a Premier League há três jogos, algo que não acontecia desde 2005. Questionado sobre se sente a falta do avançado português, Klopp respondeu assim."Isso não é importante porque quando não conto com um jogador não posso sentir a falta dele. Eu não penso dessa maneira. Ele não está agora connosco e tenho de lidar com isso. Ficaremos muito felizes quando ele voltar."