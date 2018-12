Klopp: «O problema é De Laurentiis ser linguarudo»

Klopp apelou esta segunda-feira a uma "atmosfera especial" para a receção ao Nápoles, duelo que tem obrigatoriamente de vencer para seguir em frente na Champions."Se nada de especial ocorrer com as decisões do árbitro, teremos aquilo que merecemos. A única maneira de garantir que tal aconteça é assinando uma boa exibição. Dependemos apenas de nós", disse o treinador do Liverpool na conferência de imprensa de antevisão da partida, frisando que o Nápoles "é muito perigoso no contra-ataque".Klopp comentou também o facto de De Laurentiis, presidente do Nápoles, ter confessado que o tentou contratar quando dirigia o Dortmund: "Nunca tinha contado a ninguém essa conversa. O problema é De Laurentiis ser linguarudo. Tenho contrato por mais três anos e meio, não sei se alguém me quererá quando acabar. Gosto de Itália e gosto da comida italiana, mas infelizmente não falo italiano."O insulto racista de que foi alvo Sterling em Stamford Bridge continua na ordem do dia. "Reparei nalguns tipos aos berros, mas não escutei o que diziam. Precisam de ser penalizados. Noventa e cinco por cento das pessoas que vão aos estádios não são como eles. Nem merecem que falemos deles", concluiu.