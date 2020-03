Klopp: «Os jogadores do Atlético têm talento para jogar futebol a sério»

Desapontado pelo adeus à Champions , Jürgen Klopp deixou críticas à forma de jogar do Atlético Madrid, considerando na sua análise que com a qualidade dos seus jogadores os colchoneros poderiam jogar aquilo que considera ser "futebol a sério". Ainda assim, apesar das críticas, o técnico alemão do Liverpool assume que é assim o futebol e que nos últimos anos também tiveram a sorte do seu lado na prova.

"Não entendo como podem, com a qualidade que têm, jogar um futebol deste tipo. O vencedor é sempre justo. Mas quando vejo jogadores como o Koke, o Saul, o Llorente, os jogadores que eles têm... Podiam jogar futebol a sério, mas ficam lá atrás no meio campo defensivo e focam-se no contra-ataque. Derrotaram-nos e aceitamos isso. Parabéns ao Atlético, mas não me parece correto o que aconteceu esta noite para ser honesto. Percebo que tenho mau perder, especialmente quando os rapazes se esforçaram tanto contra jogadores de topo do outro lado, que defendiam com duas linhas de quatro. Sabemos que nos últimos dois anos tivemos momentos de sorte, tens de os ter para chegar às finais, mas hoje foi tudo contra nós nos momentos decisivos", atirou o técnico, à BT Sport.