Klopp: «Para mim o Manchester City ainda é a melhor equipa do Mundo»

Jürgen Klopp fez a antevisão do duelo de quinta-feira entre o Liverpool e o Manchester City, prevendo uma partida difícil para ambas as equipas."Será difícil, um dos mais difíceis de jogar no futebol moderno. É uma equipa muito forte com um treinador fantástico. Temos de preparar-nos o melhor possível, sermos corajogos, cheios de vontade e raça como fazemos em todos os jogos. Este adversário, para mim, ainda é o melhor do Mundo", referiu o treinador dos reds."Será um jogo muito, muito importante para as duas equipas e uso isso como motivação. Estes são jogos que valem seis pontos", comentou.Recorde-se que o Liverpool lidera a classificação da Premier League com 54 pontos, face aos 47 pontos da formação de Pep Guardiola.