Klopp pediu repetição do Tottenham-Liverpool e Vertonghen lembrou Madrid: «Contem comigo!»

Ainda com o episódio polémico do Tottenham-Liverpool do fim de semana na memória - o golo anulado a Luís Díaz por um fora de jogo inexistente -, Jürgen Klopp pediu esta quarta-feira para que o encontro fosse repetido e não tardou a ter muitas respostas por parte de adeptos e páginas afetas ao clube de Londres.





Uma delas, a 'The Spurs Web', falou num "enorme precedente" que seria aberto e lançou no ar um reencontro... em Madrid. Isto em alusão à final da Liga dos Campeões de 2019, ganha pelos reds, que teve um penálti muito duvidoso marcado a favor da equipa de Liverpool logo nos primeiros instantes. "Se o jogo com o Liverpool for repetido abre-se um enorme precedente. Vemo-nos em Madrid, Jürgen!", podia ler-se.Antigo jogador do clube - foi titular nessa partida -, o belga Jan Vertonghen, atualmente no Anderlecht, leu a mensagem e aceitou o repto lançado: "Contem comigo!".