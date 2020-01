Klopp prepara-se para dar uma semana de folga aos seus jogadores

Jürgen Klopp estará a ponderar modificar os planos do Liverpool para esta altura do ano, trocando o habitual estágio em climas bem mais amenos (normalmente realizados em Espanha ou no Médio Oriente) por um período de folga prolongado aos seus jogadores, num gesto que será uma forma de reconhecimento pelo trabalho que estes têm realizado até ao momento na Premier League.





Sem qualquer partida na Premier League no período entre 1 e 15 de fevereiro, os reds devem ter uma longa pausa competitiva, que será aproveitada pelo técnico para dar esse descanso aos seus futebolistas, que até ao momento, em cinco meses e meio de competição já disputaram um total de 33 partidas.De notar que esta pausa (e as folgas extra) apenas sucederá caso o Liverpool cumpra aquilo que se espera na Taça de Inglaterra, onde terá pela frente o Shrewsbury Town na 4.ª eliminatória. Isto porque, caso não vença este domingo e tenha de disputar um segundo jogo, essa partida irá realizar-se a 5 de fevereiro e acabará por obrigar a uma mudança de planos. Basicamente, os jogadores terão um incentivo adicional para vencer já no primeiro encontro...