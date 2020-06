Klopp deixa promessa a criança com cancro: «Vamos lutar com tudo o que temos, por ti»

Jurgen Klopp não ficou indiferente à história de William Watkins, menino inglês de 4 anos que sofre de cancro, já em fase terminal. Segundo avança o 'Mirror', o treinador do Liverpool gravou um vídeo prometendo ao jovem adepto dos red que a equipa irá entrar em campo no domingo para "lutar com tudo" para alcançar o título de campeão o mais rapidamente possível.





"Olá William! Ouvi dizer que és adepto do Liverpool e, provavelmente, conheces-me, sou Jurgen Klopp, o treinador do Liverpool e esta mensagem é para ti. Sei que não estás a passar por um bom momento e lamento muito. Mas vamos tentar animar-te um pouco com o regresso da Premier League. Vamos jogar por ti. Não só por ti, mas especialmente por ti. Vamos dar tudo por tudo para alcançarmos o nosso grande objetivo da época", refere o treinador, citado pela publicação britânica."No domingo, voltaremos a jogar contra o Everton e, a partir desse momento, vamos lutar com tudo o que temos, especialmente por ti. Vou dizer isso aos rapazes e espero que possas também usar essa força para lutar. Desejo-te o melhor e espero ver-te em breve. E não te esqueças, nunca caminharás sozinho", finalizou o treinador, fazendo referência ao hino do Liverpool.