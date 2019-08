Klopp recorreu a surfista de ondas grandes para preparar nova época

Na temporada passada, Jürgen Klopp foi notícia por ser o primeiro treinador a apostar num especialista técnico de lançamentos laterais. E em 2019/20, o técnico alemão do Liverpool voltou a inovar, provando, mais uma vez, ter uma mente bastante aberta, que o coloca na vanguarda das especificidades do treino. Desta vez, Klopp recorreu a uma cara bem conhecidas das ondas portuguesas: o surfista de ondas grandes Sebastian Steundtner.O surfista que se tem destacado a surfar ondas gigantes na Nazaré, foi chamado por Klopp para partilhar experiências com os jogadores do clube inglês durante o estágio de pré-temporada, que decorreu em Evian, França, e onde os reds preparam minuciosamente o arranque da nova temporada.Contudo, esta troca de conhecimentos entre Sebastian e os jogadores do Liverpool não se ficou apenas pelas palavras. Os jogadores participaram inclusive num treino de apneia com o big rider alemão, cujo objetivo foi o de tentar que estes consigam controlar-se melhor em situações de maior pressão e stress.Apesar de o encontro ter acontecido já há algumas semanas, apenas foi noticiado agora pela estação televisiva CNN, com o surfista a dar o testemunho sobre esta peculiar experiência no mundo do futebol. Apesar das diferenças evidentes, Sebastian garante que há muitas semelhanças entres os dois desportos, sobretudo no que diz respeito "à atenção e concentração necessárias em situações extremas".O surfista alemão elogiou ainda o compatriota, garantindo que Klopp é "muito inteligente por pensar fora da caixa". Talvez por isso, o treinador do Liverpool seja considerado um dos melhores da atualidade entre os seus pares, tendo conquistado a Liga dos Campeões com os reds na época passada.Quem sabe se os treinos e conselhos de Sebastian Steudtner não foram, realmente, determinantes para o mais recente sucesso com a conquista da Supertaça Europeia, logo a abrir a época… E vamos lá ver se não será este o segredo para os reds conseguirem quebrar o jejum de quase 30 anos e conseguirem conquistar o título inglês esta época.