Jogador conta como balneário do Liverpool reagiu ao ver Klopp com cuecas CR7

Jurgen Klopp usou cuecas da marca CR7 na final da Liga dos Campeões, que o Liverpool perdeu em 2018, em Kiev, com o Real Madrid. Quem o garante é Georginio Wijnaldum, jogador dos reds.O treinador ia dar as últimas indicações aos jogadores. O momento era tenso, todos sabiam que o Real Madrid era favorito, mas a determinação era grande, o Liverpool queria levar a taça para Inglaterra.Nisto Klopp levantou a camisa para a meter dentro das calças, mas ficou com os boxers à vista... Os jogadores primeiro ficam perplexos. Depois surgiram as gargalhadas..."Vimos que tinha uns boxers da marca do Cristiano Ronaldo", recorda Wijnaldum. "Fez a palestra com a camisa metida dentro dos boxers CR7. Toda a gente riu à gargalhada, aquela situação quebrou o gelo. Normalmente nestes casos estamos muito focados, o ambiente é tenso, mas ele até estava relaxado e fez piada com a situação."