Kompany junta-se à mesma equipa de Suárez e Griezmann

Depois de ter garantido um acordo que permitirá passar a equipar o Manchester City a partir da próxima temporada, a Puma continua o seu processo de afirmação no mercado inglês, tendo esta semana anunciado mais um acordo de relevo, ao garantir a entrada do defesa belga Vincent Kompany na sua família Puma.O central, de 32 anos, que até agora utilizava chuteiras da Adidas, segue os passos dos seus colegas de equipa Sergio Aguero e David Silva e vincula-se à marca germânica, que já tem outras figuras do futebol na sua carteira, tais como Marco Reus, Luis Suarez e Antoine Griezmann.Com esta mudança, Kompany passará a utilizar as PUMA Future, umas novas chuteiras que combinam tecnologia NETFIT de última geração com um material de base têxtil e uma meia evoKNIT para infinitas opções de ajuste. Uma mudança que deixou o belga entusiasmado. "O que é uma loucura é que eu só conseguia jogar com chuteiras de pele até que experimentei as FUTURE. Assim que as calcei percebi que seriam fantásticas para jogar. Estou ansioso por usá-las em campo e ver como evoluem nos próximos anos", disse o defesa.