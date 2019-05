Kompany: «Não cheguei a este ponto para ouvir 'miúdos' dizerem-me se remato ou não»

Kompany ou o herói improvável de um título à vista Kompany ou o herói improvável de um título à vista

Vincent Kompany foi o autor do golo do, segunda-feira à noite, um golo que desbloqueou um jogo difícil e que recolocou os citizens na liderança da Premier League, quando falta apenas uma jornada para o final do campeonato. O defesa belga, de 33 anos, rematou de longe, numa iniciativa individual que não foi apoiada por alguns dos seus companheiros."Eu ouvia gritarem 'não remates, não remates'. Não cheguei a este ponto da minha carreira para ter companheiros mais jovens a dizerem-me se posso ou não rematar. Há 15 anos que digo aos que me são mais próximos que um dia marcaria um golo destes", contou o jogador no final do encontro à ESPN, depois de apontar o seu primeiro golo da época.Sterling admitiu no final ter dito a Kompany para não rematar e as câmaras de televisão apanharam Sergio Agüero a dizer o mesmo.Talvez por não ser um goleador, o belga estava nas nuvens. "Não se trata da quantidade de golos que marcas, mas quando os marcas. Hoje ficou demonstrada essa diferença. Precisávamos de algo especial. Ninguém esperava que fosse eu a marcar, mas eu acreditei nas minhas possibilidades e rematei. Já fiz golos bonitos, mas não tão importantes como este."