Laurent Koscielny, jogador do Arsenal, foi hospitalizado após sofrer uma pancada na face durante o jogo desta sexta-feira com o Manchester United com suspeitas de uma fratura no maxilar, segundo relata a Sky Sports.O central foi atingido inadvertidamente por Lukaku na segunda parte e foi assistido no relvado. Ainda tentou voltar ao jogo, mas as dores levaram a que fosse substituído aos 64 minutos. O jogador foi então conduzido ao hospital para avaliar a situação.