Krovinovic entusiasmado com o empréstimo ao Nottingham: «Espero ajudar a equipa»

Krovinovic mostrou-se entusiasmado com o empréstimo ao Nottingham Forest. Depois de ter perdido espaço no WBA, o médio cedido pelo Benfica está de volta ao Championship e lembrou a qualidade da competição.





"Conhecem a situaçao do WBA, com a mudança de treinador. Essas coisas acontecem. Vi uma oportunidade no Nottingham, onde posso jogar até ao final da época. Espero ajudar a equipa a atingir os objetivos", frisou o croata, em conferência de imprensa.Recorde-se que o médio já jogou no Championship na época passada quando ajudou o WBA a subir à Premier League. "A competição foi uma surpresa, não pela competitividade, que já era conhecida. Vi muitos jogadores com grande qualidade técnica. Desfrutei muito porque subimos. É uma das ligas mais difíceis do Mundo, com muitos jogos. Há grandes adeptos e grandes estádios", salientou.O Nottingham é um histórico inglês e Krovinovic mostrou conhecer bem o clube. "É um clube famoso, que ganhou duas Ligas dos Campeões, duas Taças de Inglaterra, ganhou o campeonato. Estou entusiasmado", sublinhou.